Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátráme po útočníkovi
Policisté pátrají po pachateli, který bezdůvodně napadl a zranil poškozeného ostrým předmětem v horní části těla. Znáte ho?
Od 3. června dosud bezvýsledně pátrají pražští kriminalisté po totožnosti pachatele, který napadl a zranil poškozeného u schodů z metra Luka na ulici Mukařovského. Podle zjištění mělo incidentu předcházet několik ostrých slov, které si mezi sebou poškozený a útočník vyměnili. Útočník poté bodl poškozeného neznámým předmětem do oblasti levého trapézu a do boku pod žebry a z místa utekl. Policisté, kteří dorazili na místo, poskytli zraněnému první pomoc a další hlídka se vydala po stopě pachatele, bohužel se jim ho dopadnout nepodařilo. Zraněný byl následně odvezen záchranáři do nemocnice s podezřením na pneumotorax. Kriminalisté se touto cestou obracejí na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci při pátrání. Pokud muže v červeném tričku na záběrech znáte nebo víte, kde se nachází prosím kontaktujte linku 158. Děkujeme.
Případ je prověřován pro spáchání trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví, za což hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
por. Mgr. Jan Rybanský
14. srpen 2025