Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pátráme po totožnosti svědků fyzického napadení
Se svými poznatky se můžete obrátit na telefonní číslo 974 232 700, případně na linku 158.
Policisté z obvodního oddělení Český Krumlov se aktuálně zabývají případem pravděpodobného vzájemného fyzického napadení, ke kterému došlo v pátek dne 1. 5. 2026 krátce po jedné hodině ranní před Hotelem Leyla v ulici Široká v Českém Krumlově.
Po předchozí slovní rozepři zde mělo dojít k fyzickému napadení mezi dvěma muži. Jeden z mužů musel být po napadení s blíže nespecifikovaným zraněním ošetřen v českokrumlovské nemocnici. Policisté u něj po ošetření provedli dechovou zkoušku, která prokázala přítomnost alkoholu v dechu.
Policisté nyní pátrají po totožnosti druhého z mužů, se kterým by si o incidentu rádi pohovořili. V rámci šetření případu se jim mimo jiné podařilo zajistit fotografie osob, které by jim mohly s objasněním pomoci. Pokud osoby z přiložených fotografií poznáváte, obraťte se prosím na telefonní číslo 974 232 700 nebo na linku tísňového volání 158. Přihlásit se samozřejmě mohou také samotné osoby, které se na fotografiích poznají.
Případ budou policisté pravděpodobně nadále prověřovat pro podezření z výtržnictví.
por. Bc. Miroslav Šupík, DiS.
6. května 2026