Pátráme po totožnosti svědka incidentu z Dalovic
V pondělí 13. ledna minulého roku, tedy v roce 2025, došlo krátce po sedmé hodině ráno v Dalovicích, konkrétně v ulici U Trati, ke konfliktu mezi dvěma muži.
Do celého incidentu se měl po chvíli vložit muž dosud neznámé totožnosti, který si konfliktu všiml a se psem na vodítku k mužům běžel. Po uklidnění situace měl z místa zase odejít.
Policisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů ublížení na zdraví a výtržnictví, pátrají po svědcích tohoto konfliktu, ale zejména po totožnosti muže se psem. V případě, že muže na přiloženém videu a fotografii poznáte, volejte na linku 158.
Zároveň vyzýváme muže dosud neznámé totožnosti, aby taktéž volal na linku 158. Svým svědectvím může výrazně přispět k objasnění celého případu.
Informace k tomuto konfliktu, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jakub Kopřiva
7. 5. 2026