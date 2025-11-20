Policie České republiky  

Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po totožnosti osob z akvaparku ve Františkových Lázních

V případě, že osoby poznáte, volejte na linku 158. 

Policisté z obvodního oddělení Františkovy Lázně pátrají po totožnosti dvou osob, které byly v pátek 8. srpna letošního roku kolem 18:30 hodin v areálu akvaparku Aquaforum ve Františkových Lázních. V prostorách šaten došlo v tuto dobu k odcizení ledvinky s několika mobilními telefony, finančními prostředky, platební kartou a osobními doklady z otevřené skříňky.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Pokud osoby na zveřejněných fotografiích poznáte, volejte na bezplatnou telefonní linku 158 či přímo policistům z obvodního oddělení Františkovy Lázně na telefonní číslo 974 372 730.

Zároveň policisté žádají případné svědky této události, kteří se v inkriminovanou dobu v místě pohybovali a všimli si odcizení ledvinky ze skříňky, aby taktéž volali na uvedená telefonní čísla nebo se obrátili na kterékoliv obvodní oddělení.

Ztotožněním osob výrazně přispějete k objasnění celého případu.

nprap. Jakub Kopřiva
20.11.2025

Foto 1

Foto 1

Foto 1 

Foto 2

Foto 2

Foto 2 

Detailní náhled

Foto 3

Foto 3 

Foto 3

Foto 4

Foto 4 

Detailní náhled

Foto 4

Foto 5 

Foto 5

