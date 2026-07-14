Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pátráme po totožnosti muže v souvislosti s podvodným jednáním
Pokud muže poznáváte, kontaktujte policisty.
Policisté z obvodního oddělení Stochov prověřují případ podvodu, při kterém neznámý pachatel připravil poškozenou ženu o 92 tisíc korun. Obracejí se proto na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění osoby zachycené na kamerových záznamech z bankomatu, která by nám mohla pomoci s objasněním.
Podle dosud zjištěných skutečností opakovaně kontaktoval neznámý pachatel poškozenou na začátku dubna letošního roku. Tvrdil jí, že má vedený investiční účet s finančními prostředky v kryptoměnách, které je potřeba převést na její bankovní účet.
Na základě jeho pokynů si poškozená do mobilního telefonu nainstalovala několik aplikací a následně prováděla další úkony podle instrukcí volajícího. Ten ji přiměl mimo jiné ke změně limitů pro denní výběry, přiložení platební karty k mobilnímu telefonu a zadání PIN kódu. Tímto dala volnou ruku pachateli, který se jí dostal do mobilu a zároveň do internetového bankovnictví.
Krátce poté zjistila, že z jejího bankovního účtu byly prostřednictvím bankomatu uskutečněny tři neoprávněné výběry finanční hotovosti v celkové výši 92 000 korun.
V rámci prověřování případu mají policisté k dispozici kamerové záznamy z bankomatu, na nichž je zachycena osoba, která by svými poznatky mohla významně přispět k objasnění skutku. Jedná se o osobu provádějící výběr finanční hotovosti.
Pokud se osoba zachycená na zveřejněných fotografiích poznává, vyzýváme ji, aby se přihlásila policistům na nejbližší služebně Policie České republiky nebo kontaktovala linku 158. Její výpověď může významně přispět k objasnění celé události.
Současně žádáme občany, kteří osobu na fotografiích poznávají nebo mají jakékoli informace vedoucí k jejímu ztotožnění či k objasnění případu, aby ji neprodleně oznámili prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158 nebo na kterékoliv služebně Policie České republiky.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
14. července 2026