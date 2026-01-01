Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pátráme po totožnosti muže, poznáváte ho?
V souvislosti s prověřovanou majetkovou trestnou činností pátráme po totožnosti neznámého muže.
Děčínští policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po totožnosti muže zachyceného na přiložených fotografiích. Dotyčný muž se vyskytoval v Děčíně I, v ulici Křížová, kde došlo dne 24. dubna 2026 v dopoledních hodinách k případu majetkové trestné činnosti a může tak policistům svým svědectvím poskytnout důležité informace vedoucí k objasnění případu.
Pokud muže na fotografiích poznáváte, informace o jeho totožnosti prosím předejte policistům na lince 158 nebo se obraťte přímo na obvodní oddělení Děčín-město, tel. 974 441 200 nebo mob. 727 983 147. Za pomoc děkujeme.
Děčín 28. dubna 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje