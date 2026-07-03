Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Pátráme po totožnosti důležitého svědka
Poznáváte ho? Ozvěte se nám.
Liberečtí policisté žádají veřejnost o pomoc při ztotožnění muže zachyceného bezpečnostní kamerou, který by mohl být důležitým svědkem v případu vloupání do rodinného domu v Liberci.
K události došlo dne 11. dubna 2026 v odpoledních hodinách v ulici Tyršův Vrch. V souvislosti s prověřováním případu zajistili policisté kamerové záznamy, na nichž je zachycen dosud neznámý muž. Podle dosavadních zjišění by mohl disponovat informacemi důležitými pro objasnění celé události.
Muž je ve věku přibližně 30 až 35 let, štíhlé postavy, vysoký asi 175 cm. Oblečen byl do tmavé mikiny s logem sportovní společnosti Adidas, tmavých kalhot a tmavé sportovní obuvi s bílou podrážkou. Přes rameno měl přehozenou černozelenou sportovní bundu a na hlavě měl čepici s kšiltem.
Pokud muže zachyceného na uvedených fotografiích poznáváte nebo jste jím přímo vy, kontaktuje prosím policisty na policejní služebně v Liberci nebo prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158. Každá informace může přispět k řádnému objasnění události.
Děkujeme za spolupráci.
3. července 2026
por. Bc. Klára Jeníčková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje