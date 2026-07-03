Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po totožnosti dosud neznámé dívky z Chebu
Dívka měla mít konflikt u dřevěného altánu.
V sobotu 6. června letošního roku kolem 15:30 hodin poblíž bývalého areálu Myslivna v Chebu, konkrétně u dřevěného altánu, který se nachází u lesní cesty směrem na Pomezí nad Ohří, došlo ke slovní rozepři a následnému vyhrožování mezi čtyřmi osobami.
V rámci tohoto incidentu bylo vyhrožováno i dívce dosud neznámé totožnosti. Měla se jednat o zhruba osmnáctiletou dívku štíhlé postavy, vysoké zhruba 170 centimetrů. Na sobě měla mít dlouhé džínové kraťasy a nejspíš šedivé triko k pasu. Na hlavě měla mít kšiltovku.
Chebští kriminalisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování, pátrají po případných svědcích tohoto konfliktu, ale zejména po totožnosti uvedené dívky, kterou tímto vyzýváme, aby se přihlásila na linku 158. Svým svědectvím může výrazně přispět k objasnění celého případu.
Informace k tomuto konfliktu, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jakub Kopřiva
3.7.2026