Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pátráme po těchto dvou mužích

Pánové na fotografiích by nám mohli pomoci s objasněním trestné činnosti. 

 Kriminalisté z lounského oddělení obecné kriminality se zabývají sériovými případy podvodů, přičemž přesah těchto skutků sahá do všech koutů republiky a poškozenými jsou různé věkové kategorie. V rámci své činnosti se podvodníci neostýchali obrat o úspory i 71 letou seniorku. Z dotyčné měli vylákat vyšší finanční obnos pod záminkou finančních problémů potomka. Svým jednáním dosud neznámý pachatel způsobil škodu bezmála čtvrt milionu korun a o zhruba 150 tisíc málem připravil další osoby.

 V souvislosti s tímto případem se obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění dvou mužů na fotografiích, kteří by mohli do případu vnést užitečné informace. Výběry z bankomatů byly provedeny převážně v Praze a na Plzeňsku. Pokud je poznáváte nebo k nim máte jakékoliv poznatky, kontaktujte kriminalisty na telefonním čísle 974 437 325. Využít můžete také linku 158.

28. dubna 2026
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

