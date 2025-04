Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátráme po svědkovi na kole

PRAHA VENKOV- JIH- Ten 20. dubna před 17. hod projížděl obcí Sulice.

Policisté z Obvodního oddělení Kamenice se od 20. dubna zabývají událostí, která vznikla v obci Sulice mezi cyklistou a řidičem osobního vozidl.

K události došlo 20. dubna, v době mezi 16:45-16:55 hodin v ulici Jílovská v obci Sulice. Na silnici jel na jízdním kole cyklista a proti němu osobní vozidlo Ford Mustang. Následně došlo mezi cyklistou a řidičem osobního vozidla k rozepři a potyčce, kdy ale každý uvádí jiný důvod, proč k incidentu došlo a kdo ho inicioval.

V době, kdy se celá událost měla odehrát, projížděl místem další cyklista, kterého předtím řidič osobního vozidla objížděl a právě tento neznámý cyklista by pro policisty mohl být důležitým svědkem a mohl by jim poskytnout informace o tom, zda si všimnul toho, co se přesně mělo mezi cyklistou a řidičem odehrát.

Žádáme tedy tohoto cyklistu, důležitého svědka, aby se ozval policistům OOP Kamenice na tel. číslo 724 881 225.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

24. dubna 2025

