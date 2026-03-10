Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po svědcích riskantního předjíždění u Okrouhlé
Volejte dopravním policistům či na linku 158.
Chebští dopravní policisté pátrají po svědcích riskantního předjíždění, ke kterému mělo dojít ve čtvrtek 26. února letošního roku na silnici I/21 kolem 11:27 hodin u obce Okrouhlá na Chebsku. Dle dostupných informací se jednalo o stříbrné vozidlo značky Škoda. Dosud neustavený řidič tohoto vozidla mohl svým manévrem způsobit vážnou dopravní nehodu.
Policisté žádají případné svědky této události, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli, a nebezpečný manévr mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, nebo mají poznamenanou registrační značku automobilu značky Škoda, aby volali chebským dopravním policistům na tel. 974 372 255 či na bezplatnou telefonní linku 158.
Informace, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jakub Kopřiva
10.3.2026