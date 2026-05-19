Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Pátráme po svědcích nehody na Výšince
Pomozte nám s jejím objasněním.
Trutnovští dopravní policisté v souvislosti s šetřením dopravní nehody, ke které mělo dojít v neděli 3. května 2026 v 14:23 hodin v obci Hajnice – Výšinka na Trutnovsku, pátrají po jejích svědcích z důvodu řádného objasnění nehodového děje. Na parkovišti mělo podle oznámení dojít ke střetu osobního vozidla zn. Škoda Octavia s 70letou chodkyní, která byla se zraněním převezena do trutnovské nemocnice.
Pokud jste se v okolí motorestu nebo zmrzlinového stánku pohybovali a máte informace, které by nám pomohly objasnit průběh i veškeré okolnosti oznámené dopravní nehody, kontaktujte nás prostřednictvím linky 158 nebo přímo kolegy z trutnovského dopravního inspektorátu na tel. 974 539 250. Uvítáme i případné záznamy z palubních kamer vozidel, která se v předmětné době v místě pohybovala.
Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Andrea Muzikantová
19. května 2026