Pátráme po svědcích nehody na Výšince

Pomozte nám s jejím objasněním. 

Trutnovští dopravní policisté v souvislosti s šetřením dopravní nehody, ke které mělo dojít v neděli 3. května 2026 v 14:23 hodin v obci Hajnice – Výšinka na Trutnovsku, pátrají po jejích svědcích z důvodu řádného objasnění nehodového děje. Na parkovišti mělo podle oznámení dojít ke střetu osobního vozidla zn. Škoda Octavia s 70letou chodkyní, která byla se zraněním převezena do trutnovské nemocnice.

Pokud jste se v okolí motorestu nebo zmrzlinového stánku pohybovali a máte informace, které by nám pomohly objasnit průběh i veškeré okolnosti oznámené dopravní nehody, kontaktujte nás prostřednictvím linky 158 nebo přímo kolegy z trutnovského dopravního inspektorátu na tel. 974 539 250. Uvítáme i případné záznamy z palubních kamer vozidel, která se v předmětné době v místě pohybovala.

Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Andrea Muzikantová
19. května 2026

