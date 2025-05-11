Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po svědcích krádeže dopravního značení
Volejte na bezplatnou telefonní linku 158.
V neděli 14. září letošního roku v čase od 17:30 hodin do 19:15 hodin došlo na pozemní komunikaci č. 222, konkrétně poblíž obce Horní Rozmyšl, kde probíhá stavba autobusových zálivů, k odcizení 15 kusů dopravního značení včetně podstavců černé barvy. Dále došlo k odcizení 2 samotných kusů dopravního značení, na kterých byla připevněna výstražná světla oranžové barvy.
Tímto jednáním byla způsobena škoda přibližně 22 tisíc korun.
Policisté z obvodního oddělení Chodov ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže.
Policisté žádají případné svědky této krádeže, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, a krádež mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.
Informace, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jakub Kopřiva
5. 11. 2025