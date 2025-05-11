Policie České republiky  

Pátráme po svědcích krádeže dopravního značení

Volejte na bezplatnou telefonní linku 158. 

V neděli 14. září letošního roku v čase od 17:30 hodin do 19:15 hodin došlo na pozemní komunikaci č. 222, konkrétně poblíž obce Horní Rozmyšl, kde probíhá stavba autobusových zálivů, k odcizení 15 kusů dopravního značení včetně podstavců černé barvy. Dále došlo k odcizení 2 samotných kusů dopravního značení, na kterých byla připevněna výstražná světla oranžové barvy.

Tímto jednáním byla způsobena škoda přibližně 22 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Chodov ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Policisté žádají případné svědky této krádeže, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, a krádež mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.

Informace, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jakub Kopřiva
5. 11. 2025

Místo odcizení

Místo odcizení 

Místo odcizení

Místo odcizení 

