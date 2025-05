Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po svědcích konfliktu z Chodova

SOKOLOVSKO – K napadení došlo na čerpací stanici.

V pondělí 29. července 2024 kolem 22:20 hodin došlo na čerpací stanici v ulici Horní v Chodově ke konfliktu mezi dvěma muži. Jednatřicetiletý muž měl nejprve slovně urážet pětadvacetiletého muže, po chvíli měl jít směrem k němu a vyhrožovat mu fyzickým napadením. Pětadvacetiletý muž měl ze strachu z napadení před jednatřicetiletým mužem ustupovat a následně ho měl kopnout do spodní části těla. Jednatřicetiletý muž na to zareagoval tak, že pětadvacetiletého muže udeřil pěstí do oblasti hlavy, ten následně upadl na zem do bezvědomí.

Sokolovští kriminalisté pátrají po svědkovi tohoto konfliktu, který měl na čerpací stanici přijet osobním automobilem značky Škoda a spor dvou mužů měl sledovat z bezprostřední blízkosti. Kriminalisté žádají tohoto svědka, aby se přihlásil na bezplatnou telefonní linku 158 nebo přímo kriminalistům na telefonní číslo 974 376 404. Zároveň žádají, pokud svědka z nepříliš kvalitní fotografie pořízené z kamerového záznamu poznáte, abyste jeho totožnost sdělili na uvedené telefonní čísla.

Informace k této události, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání jednatřicetiletého muže z Karlových Varů, kterého obvinili ze spáchání přečinů výtržnictví a ublížení na zdraví.

nprap. Jakub Kopřiva

25. 5. 2025

