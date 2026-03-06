Policie České republiky  

Karlovarský kraj

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po svědcích dopravních nehod

Naštěstí při nich nedošlo k žádnému zranění. 

Karlovarští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody, ke které došlo v úterý 3. března letošního roku v mezi čtrnáctou a osmnáctou hodinou v Karlových Varech. Dosud nezjištěný řidič v ulici Šumavská narazil do dvou zaparkovaných vozidel. Po dopravní nehodě ale nezastavil a z místa odjel, aniž by splnil povinnosti dané zákonem.

Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli nebo procházeli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158 nebo na číslo 974 366 408.

K další dopravní nehodě došlo v pondělí 2. března letošního roku kolem šestnácté hodiny. Řidič osobního vozidla značky Kia jedoucí po silnici č. I/6  v Karlových Varech směrem z Prahy zřejmě nepřizpůsobil rychlost a narazil do zadní části nákladního vozidla jedoucího před ním. Řidič ale zřejmě dopravní nehodu nezaznamenal a z místa odjel.

Policisté u řidiče osobního vozidla provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

V tomto případě žádají dopravní policisté z Dálničního oddělení Lubenec případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli nebo procházeli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.

Informace k těmto dopravním nehodám, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jan Bílek
6.3.2026

DN K. Vary - ul. Šumavská

DN K. Vary - ul. Šumavská 

DN silnice č. I/6

DN silnice č. I/6 

