Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po svědcích dopravní nehody ve Vintířově
Volejte na linku 158.
Ve středu 28. ledna letošního roku krátce po 14. hodině jel sedmatřicetiletý řidič vozidla značky Renault ve směru od Staré Chodovské na Lomnici a na křižovatce v obci Vintířov zřejmě nedodržel bezpečnostní vzdálenost za vozidlem, které stálo v prostoru křižovatky a chtělo odbočit vlevo. Řidič vozidla značky Renault ve snaze zabránit nárazu strhl řízení do protisměru, kde došlo ke střetu s protijedoucím automobilem značky Škoda. Po nárazu byl automobil značky Škoda odmrštěn do jiného vozidla značky Škoda, které stálo v prostoru křižovatky. U řidičů vozidla značky Renault a Škoda byl alkohol vyloučen provedenou dechovou zkouškou, která vyšla s negativním výsledkem. U řidiče třetího vozidla nebyla dechová zkouška vzhledem k jeho zdravotnímu stavu provedena, byl vyžádán odběr krve.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti.
Policisté ze sokolovského dopravního inspektorátu žádají svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158 nebo 735 788 245.
Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jakub Kopřiva
3. 2. 2026