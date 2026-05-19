Pátráme po svědcích dopravní nehody v Teplé

Došlo ke střetu cyklisty s dosud nezjištěným vozidlem. 

Chebští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody, ke které došlo v sobotu 16. května letošního roku kolem šestnácté hodiny v Teplé na Chebsku. V ulici Sokolovská mělo dojít ke střetu mezi cyklistou a dosud nezjištěným osobním automobilem. Cyklista chtěl zřejmě přejet silnici z jednoho chodníku na ten protější, přičemž došlo ke střetu s projíždějícím vozidlem, které jelo po hlavní pozemní komunikaci.

Dechová zkouška u cyklista vyšla s negativním výsledkem.

Cyklista utrpěl lehká zranění, se kterými byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice.

Chebští dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli nebo procházeli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.

Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jan Bílek
19.5.2026

