Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po svědcích dopravní nehody v Chebu
Volejte na linku 158.
V úterý 5. května letošního roku krátce před 17. hodinou došlo v Chebu, konkrétně v ulici Svatopluka Čecha, k dopravní nehodě. Při dopravní nehodě došlo ke střetu vozidla značky Volkswagen s osobním automobilem značky Škoda.
Policisté z chebského dopravního inspektorátu žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158 nebo na telefonní číslo 974 372 252, kde jsou k dispozici policisté z chebského dopravního inspektorátu.
Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jakub Kopřiva
7. 5. 2026