Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po svědcích dopravní nehody v Chebu

Volejte na linku 158. 

V úterý 5. května letošního roku krátce před 17. hodinou došlo v Chebu, konkrétně v ulici Svatopluka Čecha, k dopravní nehodě. Při dopravní nehodě došlo ke střetu vozidla značky Volkswagen s osobním automobilem značky Škoda. 

Policisté z chebského dopravního inspektorátu žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158 nebo na telefonní číslo 974 372 252, kde jsou k dispozici policisté z chebského dopravního inspektorátu. 

Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení. 

nprap. Jakub Kopřiva
7. 5. 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 