Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pátráme po svědcích dopravní nehody u Zádveřic

Řidič neznámého vozidla odjel od nehody 

V pondělí 13. října 2025 kolem 12:35 došlo na silnici u obce Zádveřice-Raková ke střetu dvou vozidel. Řidič dosud nezjištěného vozidla jel směrem od Vizovic na Zlín, přičemž z dosud neznámé příčiny přejel do protisměru, kde narazil do levé boční části protijedoucího osobního vozidla Volkswagen. Po nárazu odjel, aniž by situaci řešil podle zákona.

Dopravní policisté zjišťují veškeré okolnosti této události a žádají o pomoc také veřejnost. Řidiči, kteří v uvedenou dobu místem projížděli a mají ve vozidle palubní kameru, mohou poskytnout důležité záběry, které pomohou objasnit průběh nehody a přispět k odhalení neznámého řidiče.

Informace k události přijmeme na tísňové lince 158.

17. října 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková

Odkazy do noveho okna

Místo střetu u Zádveřic

Místo střetu u Zádveřic 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 