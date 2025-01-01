Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Pátráme po svědcích dopravní nehody u Zádveřic
Řidič neznámého vozidla odjel od nehody
V pondělí 13. října 2025 kolem 12:35 došlo na silnici u obce Zádveřice-Raková ke střetu dvou vozidel. Řidič dosud nezjištěného vozidla jel směrem od Vizovic na Zlín, přičemž z dosud neznámé příčiny přejel do protisměru, kde narazil do levé boční části protijedoucího osobního vozidla Volkswagen. Po nárazu odjel, aniž by situaci řešil podle zákona.
Dopravní policisté zjišťují veškeré okolnosti této události a žádají o pomoc také veřejnost. Řidiči, kteří v uvedenou dobu místem projížděli a mají ve vozidle palubní kameru, mohou poskytnout důležité záběry, které pomohou objasnit průběh nehody a přispět k odhalení neznámého řidiče.
Informace k události přijmeme na tísňové lince 158.
17. října 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková