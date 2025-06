Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po svědcích dopravní nehody na dálnici

KARLOVARSKÝ KRAJ – Naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

Dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody osobního automobilu, ke které došlo ve čtvrtek 5. června letošního roku krátce po osmé hodině ranní na dálnici D6. K té mělo dojít tak, že dosud nezjištěný řidič nákladního automobilu měl na 144,5 kilometru ve směru od Sokolova do Chebu přejet do levého jízdního pruhu, přímo před projíždějící osobní automobil značky Volkswagen. Řidička osobního vozidla začala prudce brzdit a dostala smyk, který se jí bohužel nepodařilo vyrovnat. Poté se s vozidlem otočila do protisměru a narazila do středových svodidel. Řidič dosud nezjištěného nákladního vozidla z místa dopravní nehody ujel, aniž by splnil povinnosti účastníka dopravní nehody.

Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Policisté u řidičky provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

Dopraní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.

Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jan Bílek

13.6.2025

