Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po svědcích dopravní nehody

V případě jakýchkoliv informací volejte na linku 158. 

Karlovarští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody cyklisty a chodce, ke které došlo v pondělí 24. listopadu letošního roku krátce po šestnácté hodině v Ostrově. Na stezce pro chodce podél ulice Jáchymovská ve směru od Dolního Žďáru do Ostrova cyklista zřejmě nepřizpůsobil rychlost, dostal s kolem smyk a narazil do před ním jdoucího chodce.

Chodec byl se zraněním převezen Zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice.

Dopravní policisté žádají svědkyni, která v místě dopravní nehody ve stejnou dobu běžela či další případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158 nebo na číslo 974 366 408.

Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jan Bílek
16.12.2025

