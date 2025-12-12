Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po svědcích dopravní nehody
Volejte na bezplatnou telefonní linku 158.
V úterý 9. prosince letošního roku kolem 14:15 hodin došlo na pozemní komunikaci I/6, konkrétně poblíž odbočky na Olšova Vrata u Karlových Varů, ve směru na Prahu k dopravní nehodě osobního a nákladního vozidla. Při této dopravní nehodě došlo ke zranění jednačtyřicetiletého řidiče vozidla značky Renault, který byl se svým zraněním letecky transportován do nemocnice. U obou řidičů byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.
Policisté z karlovarského dopravního inspektorátu žádají svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158 či na 974 366 408.
Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jakub Kopřiva
12. 12. 2025