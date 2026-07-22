Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po svědcích dopravní nehody
V případě jakýchkoliv informací volejte na linku 158.
Karlovarští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody, ke které mělo dojít v pondělí 13. července letošního roku krátce před půl třetí hodinou odpolední. V ulici Sokolovská v Karlových Varech u kruhového objezdu mělo dojít k incidentu mezi řidiči osobních vozidel značky Škoda a Ford, a to zřejmě při objíždění.
Karlovarští dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli nebo procházeli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.
Informace k této dopravním nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jan Bílek
22.7.2026