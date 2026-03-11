Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po svědcích dopravní nehody
Došlo ke střetu osobního vozidla s elektrokoloběžkou.
Karlovarští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody osobního vozidla a elektrokoloběžky, ke které došlo v pondělí 9. března letošního roku. K té mělo dojít tak, že řidička osobního vozidla značky Seat kolem půl druhé hodiny odpolední jedoucí ve směru od Jáchymova do Ostrova v obci Dolní Žďár narazila se svým vozidlem do projíždějící ženy na elektrokoloběžce. Ke střetu došlo na přejezdu pro cyklisty.
Při dopravní nehodě utrpěla žena, která jela na elektrokoloběžce, zranění, se kterými byla Zdravotnickou záchrannou službou převezena do nemocnice.
Dechová zkouška vyšla u obou s negativním výsledkem.
Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli nebo procházeli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158 nebo na čísla 974 366 408 a 974 366 427.
Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jan Bílek
11.3.2026