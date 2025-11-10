Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po svědcích dopravní nehody

Došlo ke střetu osobního vozidla s chodkyní. 

Karlovarští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody osobního vozidla a chodkyně, ke které došlo v neděli 2. listopadu letošního roku kolem devatenácté hodiny v Karlových Varech. Neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla narazil na ploše před budovou lanovky do chodkyně. Na místě měl zastavit, ale nehodu neoznámil a z místa odjel směrem do ulice Libušina. Tím porušil povinnosti účastníka dopravní nehody.

Chodkyně utrpěla zranění, se kterými byla záchrannou službou převezena do nemocnice. Dechová zkouška u ženy vyšla s negativním výsledkem.

Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158, nebo na telefonní číslo 974 366 408.

Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jan Bílek
10.11.2025

