Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pátráme po svědcích dopravní nehody

ZLÍNSKO: 20. 6. 2025 mezi Zlínem a Fryštákem.

Dopravní policisté žádají svědky dopravní nehody, k níž došlo v pátek 20. června 2025 krátce před půl třetí odpoledne za Fryštákem ve směru na Zlín.

Neznámý řidič, který jel od Fryštáku na Zlín, přejel z neznámého důvodu částečně do protisměru, kde ohrozil protijedoucí řidičku vozidla Škoda Octavia. Ve snaze vyhnout se střetu strhla řízení vpravo do příkopu, přičemž narazila do směrového sloupku a do dopravního značení.

Řidič neznámého vozidla z místa ujel, aniž by zastavil a učinil příslušná zákonná opatření. Škoda je vyčíslená na minimálně šedesát tisíc korun.

Pokud jste byli svědky této události, případně ji máte natočenou na palubní kameře, volejte, prosím, na linku tísňového volání policie – 158. Stejně tak se může ozvat řidič neznámého vozidla, který z místa ujel.

Děkujeme.

24. června 2025, por. Bc. Monika Kozumplíková

