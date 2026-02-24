Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po svědcích dopravní nehody
Jeden z řidičů na místě nezastavil a ujel.
Karlovarští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody, ke které došlo ve čtvrtek 19. února kolem čtrnácté hodiny v Ostrově na Karlovarsku. Dosud nezjištěný řidič v ulici Hlavní Třída vyjížděl na hlavní pozemní komunikaci, kdy nedal přednost projíždějícímu vozidlu značky Volkswagen, které jelo ve směru od ulice Jáchymovská. Následně došlo ke střetu obou vozidel. Neznámý řidič nesplnil povinnosti dané zákonem a z místa dopravní nehody ujel.
Ke zranění osob nedošlo. Dechová zkouška u řidičky osobního vozidla značky Volkswagen vyšla s negativním výsledkem.
Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli či procházeli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158 nebo na číslo 974 366 408.
Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jan Bílek
24.2.2026