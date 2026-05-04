Pátráme po svědcích dopravní nehody
Vozidlo zřejmě nedalo přednost projíždějícímu cyklistovi.
Karlovarští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody, ke které došlo ve čtvrtek 30. října letošního roku v Ostrově na Karlovarsku. Dosud nezjištěný řidič měl krátce před dvanáctou hodinou v ulici Jáchymovská vjet na hlavní pozemní komunikaci z místa ležícího mimo silnici. Při vjíždění ale nedal přednost projíždějícímu cyklistovi. Aby cyklista zabránil střetu, začal okamžitě brzdit, přičemž ale bohužel havaroval. Dosud nezjištěný řidič měl z místa odjet, aniž by splnil povinnosti účastníka dopravní nehody dané zákonem.
Cyklista utrpěl zranění, se kterými byl převezen Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.
Karlovarští dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli nebo procházeli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158, nebo na tel. 974366408.
Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jan Bílek
4.5.2026