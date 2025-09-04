Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po svědcích dopravní nehody
Cyklista po střetu upadl na zem a utrpěl vážné zranění.
Karlovarští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody osobního vozidla a cyklisty, ke které došlo ve čtvrtek 14. srpna letošního roku kolem půl jedenácté hodiny dopolední u obce Březová na Karlovarsku. K té mělo dojít tak, že dosud nezjištěný řidič osobního vozidla jedoucí z obce Stanovice směrem do obce Březová zřejmě předjížděl cyklistu, přičemž mělo dojít ke střetu. Po nárazu cyklista upadl na zem a utrpěl vážná zranění. Neznámý řidič z místa odjel, aniž by splnil povinnosti dané zákonem.
Cyklista utrpěl vážná zranění, se kterými byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice. Dechová zkouška u něj vyšla s negativním výsledkem.
Policisté z karlovarského dopravního inspektorátu žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158, nebo na telefonní číslo 974366408.
Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jan Bílek
4.9.2025