Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po svědcích dopravní nehody
V případě jakýchkoliv informací volejte na linku 158.
Karlovarští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody osobního vozidla a chodce, ke které došlo ve čtvrtek 6. listopadu letošního roku krátce před čtrnáctou hodinou. Chodec se nechoval ohleduplně a vedle pozemní komunikace v ulici Truhlářská v Karlových Varech měl skočit ze schodů. Po dopadu se ale odrazil do silnice, kde v tu dobu projíždělo dosud nezjištěné vozidlo, zřejmě bílá dodávka. Po pádu přední částí do vozovky mělo neznámé vozidlo chodci najet na ruku. Po dopravní nehodě dosud nezjištěný řidič nezastavil a pokračoval dále v jízdě, čímž porušil povinnosti účastníka dopravní nehody.
Chodec po dopravní nehodě utrpěl zranění, se kterými byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice.
Dechová zkouška u něj vyšla s negativním výsledkem.
Dopravní policisté žádají dosud nezjištěného řidiče či případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.
Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jan Bílek
19.11.2025