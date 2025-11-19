Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po svědcích dopravní nehody

V případě jakýchkoliv informací volejte na linku 158. 

Karlovarští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody osobního vozidla a chodce, ke které došlo ve čtvrtek 6. listopadu letošního roku krátce před čtrnáctou hodinou. Chodec se nechoval ohleduplně a vedle pozemní komunikace v ulici Truhlářská v Karlových Varech měl skočit ze schodů. Po dopadu se ale odrazil do silnice, kde v tu dobu projíždělo dosud nezjištěné vozidlo, zřejmě bílá dodávka. Po pádu přední částí do vozovky mělo neznámé vozidlo chodci najet na ruku. Po dopravní nehodě dosud nezjištěný řidič nezastavil a pokračoval dále v jízdě, čímž porušil povinnosti účastníka dopravní nehody.

Chodec po dopravní nehodě utrpěl zranění, se kterými byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice.

Dechová zkouška u něj vyšla s negativním výsledkem.

Dopravní policisté žádají dosud nezjištěného řidiče či případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.

Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jan Bílek
19.11.2025

