Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po svědcích dopravní nehody
Došlo ke střetu dvou osobních vozidel.
Sokolovští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody dvou osobních vozidel, ke které došlo ve středu 24. června letošního roku krátce před třináctou hodinou v Sokolově. K té mělo jít tak, že řidička osobního vozidla značky Škoda v ulici Jeronýmova vyjížděla z podélného parkovacího místa, kdy si zřejmě nevšimla dosud nezjištěného projíždějícího osobního vozidla, zřejmě značky Renault červené barvy, které jelo ve směru od ulice Slovenská k ulici Boženy Němcové. Následně mělo dojít ke střetu obou vozidel. Neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla ale pokračoval dále v jízdě, aniž by splnil povinnosti účastníka dopravní nehody.
Sokolovští dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli nebo procházeli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, či řidiče osobního vozidla zachyceného na fotografii, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158, nebo na tel. 974 376 250/251.
Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jan Bílek
28.7.2026