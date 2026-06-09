Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po svědcích dopravní nehody
Došlo ke střetu chodce a motocyklu.
Karlovarští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody motocyklu a chodce, ke které došlo v pondělí 8. června letošního roku krátce před osmou hodinou ranní v Karlových Varech. V ulici Frimlova mělo dojít ke střetu motocyklu a chodce, který zřejmě přecházel pozemní komunikaci mimo vyznačený přechod pro chodce. Řidič motocyklu se měl pokusit střetu vyhnout, což se mu ale bohužel nepodařilo.
Chodec utrpěl lehká zranění, se kterými byl převezen Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.
Dechová zkouška vyšla u obou s negativním výsledkem.
Karlovarští dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli nebo procházeli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.
Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jan Bílek
9.6.2026