Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po svědcích dopravní nehody
Naštěstí nedošlo k žádnému zranění.
Sokolovští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody osobního vozidla, ke které došlo v úterý 2. června letošního roku krátce před sedmou hodinnou ranní na dálnici D6. Dosud nezjištěný řidič měl z dosud nezjištěných příčin přejet z pravého do levého jízdního pruhu, čímž ohrozil řidičku osobního vozidla značky Škoda. Řidička jedoucí ve směru ze Sokolova do Karlových Varů se snažila vyhnout střetu, přičemž ale bohužel narazila do svodidel. Dosud nezjištěný řidič pokračoval dále v jízdě, přičemž nesplnil povinnosti účastníka dopravní nehody.
Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Dechová zkouška u řidičky vyšla s negativním výsledkem.
Sokolovští dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.
Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jan Bílek
9.6.2026