Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po svědcích dopravní nehody
Volejte na linku 158.
Sokolovští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody osobního vozidla, ke které došlo v neděli 14. června letošního roku kolem půl páté hodiny ranní v Lokti na Sokolovsku. Řidič osobního vozidla značky Volkswagen v ulici Revoluční zřejmě nepřizpůsobil rychlost a narazil do oplocení a elektrického rozvaděče. Po dopravní nehodě se podrobil orientační dechové zkoušce, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,18 promile.
V době, kdy došlo k dopravní nehodě, mělo kolem projíždět zřejmě modré dodávkové vozidlo pravděpodobně značky Peugeot.
Sokolovští dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli nebo procházeli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, či řidiče dodávky zachycené na fotografiích, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158, nebo na tel. 974366408.
Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jan Bílek
24.6.2026