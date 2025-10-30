Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po svědcích dopravní nehody
Na přechodu pro chodce došlo ke střetu chodkyně s projíždějícím vozidlem.
Karlovarští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody osobního vozidla a chodce, ke které došlo v pondělí 27. října letošního roku krátce před jednadvacátou hodinou v Karlových Varech. Chodkyně měla přecházet na přechodu pro chodce v ulici Vítězná, přičemž do ní mělo narazit dosud nezjištěné vozidlo, které mělo jet ve směru do ulice Mattoniho nábřeží. Řidič měl na chvíli zastavit, ale poté z místa odjet.
Zraněná žena musela vyhledat lékařské ošetření. Dechová zkouška u ženy vyšla s negativním výsledkem.
Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.
Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jan Bílek
30.10.2025