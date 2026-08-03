Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po svědcích dopravní nehody
Nezjištěný řidič měl narazit do zaparkovaného vozidla a odjet.
Sokolovští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody, ke které mělo dojít z neděle 5. července na pondělí 6. července letošního roku v Chodově na Sokolovsku. Dosud nezjištěný řidič měl v ulici Lesní narazit do zaparkovaného osobního automobilu značky Citroen. Poté z místa dopravní nehody odjel, aniž by si splnil povinnosti účastníka dopravní nehody. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že se mohlo jednat o vozidlo Opel Insignia tmavé barvy.
Sokolovští dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli nebo procházeli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, či řidiče osobního vozidla zachyceného na fotografii, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158, nebo na tel. 974 376 250/251.
Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jan Bílek
3.8.2026