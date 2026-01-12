Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po svědcích dopravní nehody
V případě jakýchkoliv informací k dopravní nehodě volejte na linku 158.
V pátek 9. ledna letošního roku krátce před patnáctou hodinou došlo u Karlových Varů k dopravní nehodě nákladního vozidla. K té mělo dojít tak, že řidič nákladního vozidla značky Volvo jedoucí po silnici číslo I/6 ve směru z Karlových Varů do Prahy u odbočky na Hůrky se vyhýbal dosud nezjištěnému osobnímu vozidlu. Jeho dosud nezjištěný řidič zřejmě nepřizpůsobil rychlost a na zasněžené silnici měl přejet do protisměru. Řidič nákladního vozidla na tuto situaci zareagoval stržením řízení doprava, aby zamezil čelnímu střetu, přičemž vyjel vpravo mimo pozemní komunikaci.
Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Dechová zkouška u řidiče nákladního vozidla vyšla s negativním výsledkem.
Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158 nebo na číslo 974 366 408.
Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jan Bílek
12.1.2026