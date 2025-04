Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pátráme po svědcích

LITOMĚŘICKO – Neviděli jste dopravní nehodu?

Dopravní policisté v Litoměřicích šetří okolnosti dopravní nehody, která se stala v úterý 22. dubna 2025 v době okolo 11:00 hod. na silnici I. třídy č. 15 v katastru obce Úštěk viz přiložená fotografie.

Při nehodě mělo dojít ke střetu cyklisty a osobního vozidla zn. Fiat Panda, a to v prostoru odbočovacího pruhu vedoucího směrem do obce Úštěk, v blízkosti vlakového nádraží. Při uvedené nehodě utrpěl cyklista těžká zranění.

Žádáme svědky, aby se přihlásili, či poskytli záznam z kamer svého vozidla. Přihlásit se mohou na linku tísňového volání 158 nebo přímo na Dopravní inspektorát Litoměřice na tel. č. 974 436 250 – 251.

Děkujeme za spolupráci.

30. 4. 2025

nprap. Pavla Kofrová

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

Odkazy do noveho okna Místo dopravní nehody Detailní náhled

vytisknout e-mailem