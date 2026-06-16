Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Pátráme po sprejerech ze Sedmihorek a Hruboskalska
Viděli jste je v akci nebo poznáváte jejich "rukopis"? Pokud ano, ozvěte se nám na lince 158.
V minulém týdnu vyrazili do Sedmihorek a na Hruboskalsko kromě slušných turistů také sprejeři, kteří nevědí, jak se mají v chráněné krajinné oblasti k přírodě chovat. Přibližně mezi středou 10. a pátkem 12. června posprejovali modrou barvou na Dětské naučné stezce Sedmihorky pískovcové schody u Josefova pramenu včetně zídky a v části skalního města Hruboskalsko, zvané Markův kout, černou barvou posprejovali dva skalní bloky. Kromě toho ještě nechali svůj podpis i na mostku přes říčku Libuňku poblíž naučné stezky v Sedmihorkách.
Policisté obvodního oddělení v Turnově ve věci provádějí úkony trestního řízení pro přečin poškození cizí věci formou sprejerství, a po pachateli či pachatelích intenzivně pátrají. Můžete-li k jejich dopadení přispět svými informacemi, kontaktujte prosím linku 158. Je možné, že vandaly někdo při jejich řádění zahlédl a nebo pozná jejich "rukopis".
Odstraňování čmáranic z pískovcových masivů se pravděpodobně neobejde bez nepříznivých následků na přírodě v podobě narušení tamního mikrobiotopu.
16. 6. 2026
por. Bc. Ivana Baláková