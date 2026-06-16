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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pátráme po sprejerech ze Sedmihorek a Hruboskalska

Viděli jste je v akci nebo poznáváte jejich "rukopis"? Pokud ano, ozvěte se nám na lince 158. 

V minulém týdnu vyrazili do Sedmihorek a na Hruboskalsko kromě slušných turistů také sprejeři, kteří nevědí, jak se mají v chráněné krajinné oblasti k přírodě chovat. Přibližně mezi středou 10. a pátkem 12. června  posprejovali modrou barvou na Dětské naučné stezce Sedmihorky pískovcové schody u Josefova pramenu včetně zídky a v části skalního města Hruboskalsko, zvané Markův kout,  černou barvou posprejovali dva skalní bloky. Kromě toho ještě nechali svůj podpis i na mostku přes říčku Libuňku poblíž naučné stezky v Sedmihorkách.

Policisté obvodního oddělení v Turnově ve věci provádějí úkony trestního řízení pro přečin poškození cizí věci formou sprejerství, a po pachateli či pachatelích intenzivně pátrají. Můžete-li k jejich dopadení přispět svými informacemi, kontaktujte prosím linku 158. Je možné, že vandaly někdo při jejich řádění zahlédl a nebo pozná jejich "rukopis". 

Odstraňování čmáranic z pískovcových masivů se pravděpodobně  neobejde bez nepříznivých následků na přírodě v podobě narušení tamního mikrobiotopu.

16. 6. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

Odkazy do noveho okna

Dětská naučná stezka Sedmihorky 1

Dětská naučná stezka Sedmihorky 1 

Detailní náhled

Dětská naučná stezka Sedmihorky 2

Dětská naučná stezka Sedmihorky 2 

Detailní náhled

Dětská naučná stezka Sedmihorky 3

Dětská naučná stezka Sedmihorky 3 

Detailní náhled

Dětská naučná stezka Sedmihorky 4

Dětská naučná stezka Sedmihorky 4 

Detailní náhled

Dětská naučná stezka Sedmihorky detail

Dětská naučná stezka Sedmihorky detail 

Detailní náhled

Hruboskalsko Markův kout

Hruboskalsko Markův kout 

Detailní náhled

Hruboskalsko Markův kout detail

Hruboskalsko Markův kout detail 

Detailní náhled

mostek přes říčku Libuňku na cestě k naučné stezce

mostek přes říčku Libuňku na cestě k nau... 

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pohled na mostek

pohled na mostek 

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