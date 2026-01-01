Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pátráme po šestapadesátileté ženě ze Vsetínska

Odešla včera kolem 15. hodiny. 

Policisté z Valašského Meziříčí a okolních obvodních oddělení od včerejška pátrají po šestapadesátileté ženě, která odešla z Institutu Krista Velekněze v Choryni na procházku, ale zpět se již nevrátila. Policisté propátrali obec i její okolí stejně jako obec, v níž má žena trvalé bydliště, ale bohužel prozatím ženu nenašli.

Žena je vysoká asi 160 cm, má hubenou postavu a prošedivělé vlasy ostříhané na mikádo s délkou k ramenům. Při odchodu měla na sobě delší žlutou zimní bundu.

Pokud jste ženu viděli nebo máte informace o tom, kde by se mohla nacházet, volejte, prosím, na linku tísňového volání policie -158.

Děkujeme.

Pátrání po osobách - Policie České republiky

6. února 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 