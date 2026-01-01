Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Pátráme po šestapadesátileté ženě ze Vsetínska
Odešla včera kolem 15. hodiny.
Policisté z Valašského Meziříčí a okolních obvodních oddělení od včerejška pátrají po šestapadesátileté ženě, která odešla z Institutu Krista Velekněze v Choryni na procházku, ale zpět se již nevrátila. Policisté propátrali obec i její okolí stejně jako obec, v níž má žena trvalé bydliště, ale bohužel prozatím ženu nenašli.
Žena je vysoká asi 160 cm, má hubenou postavu a prošedivělé vlasy ostříhané na mikádo s délkou k ramenům. Při odchodu měla na sobě delší žlutou zimní bundu.
Pokud jste ženu viděli nebo máte informace o tom, kde by se mohla nacházet, volejte, prosím, na linku tísňového volání policie -158.
Děkujeme.
6. února 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková