Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Pátráme po řidiči, který srazil chodkyni
9. září 2025, 15.45 hodin, Otrokovice
V úterý 9. září 2025 v 15:45 hodin srazil v Otrokovicích na třídě Osvobození u křižovatky s ulicemi Hlavní a Nádražní neznámý řidič při odbočování vlevo chodkyni na přechodu pro chodce, která šla na zelený světelný signál. Po střetu upadla chodkyně na vozovku. Řidič jí po nehodě pomohl a odvezl ji domů, ale poté bez oznámení na policii z místa odjel. Chodkyně utrpěla zatím nezjištěný rozsah zranění.
Žádáme svědky události, kteří mohou poskytnout informace o řidiči nebo nehodě, případně mají ve vozidle palubní kameru, aby se ozvali na lince tísňového volání policie - 158. Pátráme také po mladém řidiči menšího černého vozidla, který odjel z místa nehody, aniž by učinil zákonná opatření a nehodu oznámil na policii.
7. října 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková