Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pátráme po řidiči, který srazil chodkyni

9. září 2025, 15.45 hodin, Otrokovice 

V úterý 9. září 2025 v 15:45 hodin srazil v Otrokovicích na třídě Osvobození u křižovatky s ulicemi Hlavní a Nádražní neznámý řidič při odbočování vlevo chodkyni na přechodu pro chodce, která šla na zelený světelný signál. Po střetu upadla chodkyně na vozovku. Řidič jí po nehodě pomohl a odvezl ji domů, ale poté bez oznámení na policii z místa odjel. Chodkyně utrpěla zatím nezjištěný rozsah zranění.

Žádáme svědky události, kteří mohou poskytnout informace o řidiči nebo nehodě, případně mají ve vozidle palubní kameru, aby se ozvali na lince tísňového volání policie - 158. Pátráme také po mladém řidiči menšího černého vozidla, který odjel z místa nehody, aniž by učinil zákonná opatření a nehodu oznámil na policii.

7. října 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková

Odkazy do noveho okna

Místo střetu Otrokovice

Místo střetu Otrokovice 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 