Pátráme po řidiči bílé dodávky

Její řidič na kruhovém objezdu u Svoru nedal přednost mazdě, kterou naboural a pak ujel. 

Včera krátce po 14. hodině projížděla po novém kruhovém objezdu u obce Svor řidička osobního vozidla tovární značky Mazda CX 5 červené barvy, když jí nedal přednost řidič zatím nezjištěného dodávkového vozidla bílé barvy a naboural do jejího pravého boku. Ačkoliv na cizím autě zanechal škodu za desítky tisíc korun, na místě nehody nezastavil a pokračoval v jízdě dál. Dopustil se tím hned několika dopravních přestupků,  včetně přestupku nedovoleného opuštění místa nehody.

Po  neznámém řidiči proto nyní pátráme a pokud nám můžete pomoci, uvítáme v této souvislosti výpovědi očitých svědků nebo záznamy z palubních kamer z kruhového objezdu u Svoru na silnici I/9 a I/13 ze včerejšího dne v časovém úseku  mezi 14.00 a 14.15.

25. 11. 2025
por. Bc. Ivana Baláková

