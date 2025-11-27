Policie České republiky  

Pátráme po řidičce, která srazila chodkyni

Viděli jste střet v Luhačovicích? 

Dopravní policisté pátrají po mladé řidičce osobního vozidla, pravděpodobně Škoda Octavia stříbrné barvy, která ve čtvrtek 27.11.2025 ve 14.35 hodin v centru Luhačovic na ulici Masarykova na přechodu pro chodce srazila nezletilou dívku. Po střetu zastavila, aby se dívce omluvila, ale poté z místa odjela, aniž by si uvědomila, že je nutné nehodu oznámit policii. Dívku převezli záchranáři do nemocnice se zraněním.

Žádáme řidičku, aby se ozvala na linku tísňového volání policie - 158, případně se dostavila na kterékoli policejní oddělení. Stejně tak žádáme svědky, kteří inkriminovaný střet viděli, případně ho mají natočený na palubní kameře, aby se ozvali také.

Děkujeme.

28. listopadu 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková

