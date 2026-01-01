Policie České republiky  

Pátráme po řidičce a svědcích

Způsobila dopravní nehodu, nic neřešila a ujela. 

Dosud neznámá řidička dne 15. ledna 2026 krátce před sedmou hodinou večerní patrně nezvládla s vozidlem Škoda Octavia combi modré barvy manévr couvání na parkovišti u OD Kaufland v ulici Budějovická, ve Veselí nad Lužnicí a zadní částí vozidla nabourala zadní blatník zaparkovaného vozidla značky Toyota Avensis. Řidička dopravní nehodu neohlásila a místo dopravní nehody opustila, aniž by cokoliv řešila.

Z důvodu objektivního posouzení všech skutečností uvedené události žádáme řidičku Škody Octavia modré barvy, obě ženy na přiložených fotografiích a každého, kdo by mohl k průběhu nehody poskytnout jakékoliv informace, aby je předal dopravním policistům na jejich služebně v budově Územního odboru PČR Tábor na Soběslavské ulici číslo 2763, na telefonním čísle 974 238 250, případně cestou policejní linky číslo 158.

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                         tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                  3. února 2026    

Pátrání po totožnosti žen ve vestibulu OD Kaufland

Poškozené vozidlo

Pátrání po totožnosti žen ve vestibulu OD Kaufland 2

DN Veselí nad Lužnicí 4

DN Veselí nad Lužnicí 3

DN Veselí nad Lužnicí 2

DN Veselí nad Lužnicí 1

