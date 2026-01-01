Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pátráme po řidičce a svědcích
Způsobila dopravní nehodu, nic neřešila a ujela.
Dosud neznámá řidička dne 15. ledna 2026 krátce před sedmou hodinou večerní patrně nezvládla s vozidlem Škoda Octavia combi modré barvy manévr couvání na parkovišti u OD Kaufland v ulici Budějovická, ve Veselí nad Lužnicí a zadní částí vozidla nabourala zadní blatník zaparkovaného vozidla značky Toyota Avensis. Řidička dopravní nehodu neohlásila a místo dopravní nehody opustila, aniž by cokoliv řešila.
Z důvodu objektivního posouzení všech skutečností uvedené události žádáme řidičku Škody Octavia modré barvy, obě ženy na přiložených fotografiích a každého, kdo by mohl k průběhu nehody poskytnout jakékoliv informace, aby je předal dopravním policistům na jejich služebně v budově Územního odboru PČR Tábor na Soběslavské ulici číslo 2763, na telefonním čísle 974 238 250, případně cestou policejní linky číslo 158.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 3. února 2026