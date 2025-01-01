Policie České republiky  

Pátráme po pohřešovaném seniorovi z Brna-Bystrce

Pokud pohřešovaného muže spatříte, volejte linku 158. 

Brněnští kriminalisté již několik dní intenzivně pátrají po devětasedmdesátiletém Karlu Bursovi z Brna-Bystrce. Pohřešovaný muž odešel ze svého bydliště v úterý 19. srpna, a to bez mobilního telefonu a bez finančních prostředků. Dosud se nevrátil.
Pan Bursa již v minulosti z domova odešel, vždy se však po nějakém čase sám vrátil domů. Policisté prověřili řadu míst, ke kterým mohl mít vztah, včetně nemocnic a dalších veřejných prostor. Blízcí pohřešovaného také zveřejnili výzvu na sociálních sítích. Přes veškerou snahu se jej však dosud nepodařilo vypátrat. Policie se proto nyní obrací na širokou veřejnost s prosbou o pomoc při pátrání.

RNDr. Karel Bursa je vysoký přibližně 180 cm, hubené postavy. Má šedivé rovné vlasy a nosí hustý plnovous. Oblečení, ve kterém odešel, není známo. Pohřešovaný je mobilní a samostatný, chodí mírně shrbený a při řeči mu je hůře rozumět. Může být zmatený, protože trpí Alzheimerovou chorobou. I přes svůj vysoký věk žije aktivní život a je v dobré fizické kondici. Je proto možné, že se vypravil do volného terénu a zabloudil.

Pokud jste Karla Bursu spatřili, kontaktujte prosím neprodleně tísňovou linku policie 158.

por. David Chaloupka, 3. září 2025

pohřešovaný Karel Bursa

pohřešovaný Karel Bursa 

