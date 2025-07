Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pátráme po pohřešovaném muži z Frýdlantu

LIBERECKO - Do současné doby se nevrátil domů ani o sobě nepodal žádnou zprávu.

Liberečtí kriminalisté vyhlásili dne 5. července 2025 pátrání po 48letém muži, který dne 4. července 2025 v 19.00 hodin odešel z obce Černousy směrem do svého místa bydliště na Frýdlanstku. Do současné doby ale do místa svého bydliště nedorazil ani o sobě nedal žádnou zprávu. Mobilní telefon pohřešovaného muže je nedostupný a jeho rodina má tak důvodnou obavu o jeho zdraví a život.

Další informace k pohřešovaném muži naleznete na následujícím odkaze https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=17340705251805.

V případě, že uvedený odkaz již není aktivní, bylo pátrání odvoláno.

Veškeré informace k výskytu či pobytu pohřešovaného muže sdělte policistům na kterékoliv policejní služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158.

5. července 2025

por. Bc. Klára Jeníčková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

