Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pátráme po pohřešovaném muži
V sobotu večer odešel z chaty v Krásné Lípě na Děčínsku, kde tráví dovolenou.
Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešovaném 51letém muži. Ten v sobotu 23. května kolem 20:00 hod. odešel z chaty v obci Krásná Lípa na Děčínsku, kde trávil dovolenou s manželkou. V okolí to nezná, je totiž z Třebíče. Naposledy ho pravděpodobně svědci viděli v sobotu večer kolem 22:00 hod. v okolí Vlčí Hory.
Veškeré informace k popisu a totožnosti včetně fotografie pohřešovaného naleznete na následujícím odkazu:
Informace k pohřešované osobě (pokud není odkaz aktivní, byla již osoba vypátrána):
Pokud byste pohřešovaného viděli, volejte, prosím linku 158.
Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
24. května 2026