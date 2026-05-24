Pátráme po pohřešovaném muži

V sobotu večer odešel z chaty v Krásné Lípě na Děčínsku, kde tráví dovolenou. 

Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešovaném 51letém muži. Ten v sobotu 23. května kolem 20:00 hod. odešel z chaty v obci Krásná Lípa na Děčínsku, kde trávil dovolenou s manželkou. V okolí to nezná, je totiž z Třebíče. Naposledy ho pravděpodobně svědci viděli v sobotu večer kolem 22:00 hod. v okolí Vlčí Hory.

Veškeré informace k popisu a totožnosti včetně fotografie pohřešovaného naleznete na následujícím odkazu:

Informace k pohřešované osobě (pokud není odkaz aktivní, byla již osoba vypátrána):

Pokud byste pohřešovaného viděli, volejte, prosím linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Miroslava Glogovská
24. května 2026

