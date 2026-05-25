Pátráme po pohřešovaném muži
Včerejšího dne odešel z hotelu v Karlových Varech a doposud se nevrátil.
Karlovarští kriminalisté aktuálně pátrají po pohřešovaném 49letém cizinci, který je přibližně 160 cm vysoké střední postavy, má kratší tmavé vlasy a hnědé oči.
Další informace k pohřešované osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Pohřešovaný muž, který je v Karlových Varech na návštěvě se svou matkou, měl odejít v neděli 24. května letošního roku kolem dvaadvacáté hodiny z hotelu v centru města. Cizinec je mentálně postižený a zřejmě má problémy s orientací v prostoru a čase. Na sobě by měl mít světle modré triko, tmavé kalhoty a černobílé boty. Mobilní telefon u sebe nemá.
V případě jakýchkoliv informací k pohřešovanému muži volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
25.5.2026