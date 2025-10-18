Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pátráme po pohřešovaném muži
Policisté z územního odboru Plzeň-venkov pátrají po pohřešovaném muži, který se vydal na vandr.
Policie České republiky vyhlašuje pátrání po pohřešované osobě, viz. následující odkaz:https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=22441017250311
Není-li odkaz aktivní, pátrání již bylo odvoláno.
Pohřešovaný muž je vysoký 184 cm, má kratší vlasy šedé barvy. Je zdánlivého stáří 70 let. Nosí plnovous šedé barvy. Nosí dioptrické brýle. Netrpí vážnými zdravotními obtížemi.
Bližší popis oblečení: zelené oblečení vojenského typu, černý 80 litrový batoh.
Pohřešovaným muž byl naposledy v kontaktu se svou rodinou dne 17.10.2025 kolem půl dvanácté hodiny dopoledne, kdy si sbalil věci na vandr, pro přenocování venku, kytaru a odešel z místa trvalého bydliště v Drážní ulici v Třemošné. Dále pak měl jet vlakem do Teplic za svými známými, kam však nedojel. Od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Muž má u sebe dva mobilní telefony, které nejsou aktivní.
Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na nejbližší služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158.
nprap. Michal Schön
18. října 2025