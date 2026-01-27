Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátráme po pohřešovaném
Policisté hledají muže, který odešel včera v odpoledních hodinách z ubytovny Praze 4 a od té doby ho nikdo neviděl.
Pohřešovaného naposledy viděli jeho spolupracovníci včera kolem osmnácté hodiny, kdy odcházel z ubytovny na Libuši s černým batohem na zádech neznámo kam. Muž na ubytovně zanechal svůj mobilní telefon a do této chvíle ho nikdo neviděl ani o sobě nepodal žádnou zprávu. Podle zjištění kriminalistů měl pohřešovaný v poslední době psychické problémy a jeho odchod z ubytovny bez mobilního telefonu vyvolal obavu o jeho život a zdraví. V minulosti nebyl nikdy pohřešován.
Má hubenou postavu, je přibližně 165 cm vysoký, má krátké černé vlasy, krátký plnovous a hnědé oči. Nosí dioptrické brýle. Na sobě by měl mít tmavou bundu a úzké tmavé kalhoty. Na zádech měl černý batoh.
Touto cestou se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud jste pohřešovaného viděli nebo máte jakékoli informace o jeho pohybu, kontaktujte prosím linku 158.
por. Mgr. Jan Rybanský
27. leden 2026